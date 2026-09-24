Amodio a 'Granatissimi': "Salernitana, sei la favorita per la B" Il ds della Sarnese, ex Crotone, a Ottochannel: "A Crotone non sarà facile ma granata favoriti"

Antonio Amodio, ds della Sarnese, è intervenuto a “Granatissimi” in onda su Ottochannel. Ex dirigente del Crotone, Amodio si è soffermato sul momento della Salernitana: “Per i granata non sarà una sfida facile. Il Crotone gioca bene anche se non sta ottenendo i risultati sperati però è una squadra con identità, con un allenatore giovane ma con idee chiare e con un attacco importante. Sono sicuro però che la Salernitana, se scende in campo con forza, umiltà, può centrare l’obiettivo. Sarà una partita importante con i granata che hanno i valori da dimostrare”.

“A Crotone commessi errori”

Sulla crisi del Crotone: “Il problema dell’amministrazione giudiziaria ha creato difficoltà ma che hanno radici lontane. Sono stati fatti degli errori. Dopo che due anni fa arrivi a giocarti la B con tanti giovani, invece di abbassare il monte ingaggi e continuare sulla stessa strada sono state fatte altre scelte che sono costate amare. E allora si sono innescate delle situazioni spiacevoli”.

“In serie C meno qualità”

“Con i tanti giovani e con il salary cap si abbasserà ancora di più la qualità. Questo dovrebbe essere un plus per Salernitana e Catania. Se ti ritrovi il Sorrento primo bisogna farsi delle domande. Però l’impoverimento del campionato può favorire il ritorno delle big. Favorita per la B? Vedo la Salernitana davanti a tutti. Al di là della piazza, partire con lo stesso allenatore porterà dei vantaggi. La Salernitana non sa fare la partita ma è stata costruita sulle idee di Cosmi con una squadra cattiva, cinica, molto veloce”.