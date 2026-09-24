Crotone-Salernitana, pesanti limitazioni per la trasferta allo Scida Semaforo rosso per i residenti a Salerno e provincia

La decisione era nell'aria da giorni. Niente trasferta per i tifosi residenti a Salerno e provincia. Crotone-Salernitana fa i conti con la pesante limitazione imposta ai supporters granata. Nella nota sulla prevendita per la sfida di sabato pubblicata dal Crotone, arriva il semaforo rosso per i tifosi granata residenti in città e provincia: "In considerazione della determinazione n.34/2026 del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, la locale Prefettura ha emesso il decreto di divieto di vendita dei tagliandi di ingresso di tutti i settori per i residenti nella provincia di Salerno".

Apertura dunque solo per i supporters fuori regione . La vendita del Settore Ospiti – tenendo presenti le limitazioni – sarà attiva dalle ore 16 di oggi, giovedì 24 settembre, e – come da normativa vigente – fino alle ore 19 del giorno precedente alla gara. Il costo dei tagliandi sarà di €10,00.