Ex Salernitana, rimpianto Ferraris: rinnova col Pescara L'attaccante era stato corteggiato nello scorso agosto dal club granata

Un'estate da obiettivo prima e rimpianto poi. La Salernitana ha provato a rimettere le mani su Andrea Ferraris. Dopo l'annata da protagonista e il rush finale nei playoff da leader con 36 presenze condite, 5 reti e 4 assist tra campionato e post-season. La Salernitana aveva rinunciato al suo diritto di riscatto, poi il corteggiamento ad agosto con il rinnovo sul tavolo messo in standby. Poi l'ufficialità nella giornata di ierri. Il Pescara ha blindato il classe 2003 prolungandogli il contratto fino al 30 giugno 2029.