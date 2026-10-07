Salernitana, fu vicino al club: Rufini si dimette da Olidata "Ragioni personali e nuove vicende giudiziarie dietro la scelta"

Fu ad un passo dalla Salernitana. Ora per Cristiano Rufini inizia una nuova parentesi. Olidata, system integrator quotato su Euronext Milan e a capo di un gruppo attivo in Italia nel settore IT, ha reso noto che sono pervenute le dimissioni con effetto immediato dalla carica di Consigliere di amministrazione e Presidente di Olidata da parte di Cristiano Rufini. Alla data delle dimissioni, Rufini ricopriva la carica di Presidente non esecutivo e non indipendente e non era componente di alcun comitato endoconsiliare. Le dimissioni sono state rassegnate per ragioni personali connesse all'evoluzione delle vicende giudiziarie (nuove misure cautelari) che lo riguardano e in considerazione del prevalente interesse a tutelare la sua posizione e la serena gestione delle società del Gruppo Olidata.



Rufini ha, pertanto, rassegnato - con effetto immediato - le dimissioni da tutte le cariche sociali ricoperte nell'ambito del Gruppo Olidata e della Fondazione Olidata ETS, di seguito indicate: Olidata S.p.A. - Consigliere di Amministrazione e Presidente del Consiglio di Amministrazione; Biancone Automobili S.r.l. - Amministratore Unico; I.Con Real Estate S.r.l. - Amministratore Unico; I.Con S.r.l. - Amministratore Unico; O.Factory S.r.l. - Presidente del Consiglio di Amministrazione; Olidata Cybersecurity S.r.l. - Presidente del Consiglio di Amministrazione; Sfera Defence S.r.l. - Amministratore Delegato; Fondazione Olidata ETS - Presidente del Consiglio di Amministrazione.



Rufini detiene direttamente una partecipazione pari al 4,64% del capitale sociale e, indirettamente tramite Antarees S.r.l., una partecipazione pari al 62,25% del capitale sociale. Non sono previste indennità o altri benefici spettanti a Rufini in conseguenza della cessazione dalla carica.