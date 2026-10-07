Salerno, ruba una sigaretta elettronica in un negozio: denunciato Individuato dalla Polizia grazie alle immagini delle telecamere

Nella serata del 5 settembre la Polizia di Stato, con personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Salerno, è intervenuta presso un esercizio commerciale del centro cittadino a seguito della segnalazione di un furto. Secondo quanto ricostruito nell’immediatezza, un uomo si sarebbe introdotto all’interno dell’attività commerciale, impossessandosi di una sigaretta elettronica completa di liquido aromatico.

Gli operatori delle Volanti, a seguito dei tempestivi accertamenti svolti nell’immediatezza dell’intervento e della visione delle immagini di videosorveglianza, sono riusciti a individuare e rintracciare il presunto autore ancora nelle vicinanze dell’esercizio commerciale. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso della merce appena asportata, poi restituita all’avente diritto. L’uomo è stato pertanto denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto.