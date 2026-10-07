Nocera Inferiore, trovato in possesso di droga: arrestato 48enne Attività svolta con il supporto del nucleo cinofili

I Carabinieri della Stazione di Nocera Inferiore, con il supporto del Nucleo cinofili di Samo, hanno proceduto all'arresto di un uomo di 48 anni, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Secondo la ricostruzione della Polizia Giudiziaria operante, a seguito di perquisizione domiciliare, l'uomo è stato trovato in possesso di oltre 160 grammi di hashish e di circa 10 grammi tra cocaina e crack, nonché di bilancini di precisione e materiale destinato al confezionamento delle dosi.