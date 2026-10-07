Salernitana, De Boer vuole continuità. E deve cancellare gli spettri di Casarano L'importanza di Kees per Cosmi sottolineata col Bari. Lo scorso anno la Puglia fu amara

"Avete visto cosa può darci De Boer in mezzo al campo". Tra i sorrisi di Serse Cosmi dopo il successo col Bari c'era anche il recupero di Kees De Boer. Il mediano, ko in ritiro per la frattura composta al quinto metatarso del piede sinistro durante il ritiro di Cascia, ha finalmente ritrovato il campo. Cosmi aveva scelto di convocarlo col Crotone. Poi il risultato di svantaggio e la superiorità numerica spinsero a fare altre valutazioni. Con il Bari invece subito il rilancio dal 1', cambiando anche il vestito tattico dei granata per permettere le coesistenza con Tascone e Vitale.

Scacciare la paura

Per De Boer ora c'è l'esame continuità. Al 68' della sfida con il Bari ha lasciato il campo sfinito, in debito d'ossigeno e con chiari segnali di stanchezza. La prima presenza è andata via senza paure, ora servono le risposte sotto il profilo fisico. E a Casarano, Cosmi è pronto a puntare ancora sull'ex Ternana. De Boer vuole anche scacciare i fantasmi. Al Capozza lo scorso anno, nei minuti finali, si procurò una lesione di medio grado al soleo sinistro. Fu il primo vero lungo stop. Ora la Salernitana si aggrappa al suo regista.