Contrabbando di gasolio: sequestrati oltre 8mila litri e un'autocisterna L'attività di verifica messa in campo dalla Guardia di Finanza

I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno hanno sequestrato, nei giorni scorsi, circa 8.500 litri di gasolio per autotrazione, trovati all'interno di un'autocisterna fermata per un controllo mentre percorreva la rete stradale della provincia. Il risultato è stato ottenuto dalle Fiamme Gialle del Gruppo di Eboli, nell'ambito della quotidiana attività di contrasto ai traffici illeciti nel settore delle accise sui prodotti energetici.

IL SEQUESTRO E LA DENUNCIA

Al termine delle operazioni i finanzieri hanno sequestrato l'autocisterna e gli 8.500 litri di gasolio, trasportati senza la prescritta documentazione fiscale di accompagnamento. Il responsabile è stato denunciato per sottrazione di prodotti energetici all'accertamento e al pagamento dell'accisa.

I DANNI DELLE FRODI SULLE ACCISE

Le frodi sulle accise, sottolinea la Guardia di Finanza, arrecano gravi danni alle entrate dello Stato e provocano effetti distorsivi sulle regole della libera concorrenza. Se il prodotto sequestrato fosse stato immesso sul mercato, avrebbe determinato un'evasione, tra accisa e IVA, di circa 9mila euro.