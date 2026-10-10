Salernitana-Benevento Primavera 0-3, Perina non basta: nuovo ko per i granatini Al Troisi di Giffoni Valle Piana il derby va ai sanniti. Non basta l'apporto del portiere over

Un nuovo ko. Salernitana-Benevento Primavera premia i sanniti che s'impongono al Troisi di Giffoni Valle Piana con il punteggio di 0-3. Troppo ampia la forbice fra le due squadre, con gli ospiti bravi ad accelerare nel cuore del primo tempo e poi a gestire senza affanni. Nella Salernitana, al quarto ko di fila e sempre ultima in classifica, qualche timido segnale di miglioramento. Non è bastato nemmeno l'apporto dell'over Perina: l'estremo difensore, provvidenziale in più di una circostanza, si è dovuto inchinare per tre volte alla forza degli ospiti.

La partita

Il Benevento fa la partita ma la Salernitana agisce in contropiede e si affida al contropiede e alla strapotenza fisica di Kaba. Gli ospiti sfondano sulla sinistra e non trovano per centimetri il gol con Soprano (19'). Poi al 21' il vantaggio ospite: cross dalla sinistra che premia Del Gaudio. La deviazione aerea trova la traversa, poi il tap-in. Al 25' arriva il raddoppio: Soprano con una girata da bomber vero firma il raddoppio. Il numero nove va vicino alla doppietta ed esalta Perina (37'). L'estremo difensore è super anche su Giugliano (39').

La ripresa si apre con la chance per Leotta, fermato da Rosa (47'). Valentino su punizione impegna Rosa (49'). Foglia Manzillo prova le mosse Paolillo e De Biase per dare una scossa ai suoi ma è Granata a calciare fuori da ottima posizione (59'). Miracoloso Kaba su Battista lanciato a rete. La partita scivola via senza grandi sussulti, con la Salernitana che timidamente prova a spingere ma sbatte sull'organizzazione del Benevento. La chance capita a Leotta ma l'attaccante conclude debolmente (80'). Nel finale ci vogliono ancora i guantoni di Perina per evitare una punizione peggiore. La Salernitana ha un sussulto con Barba ma il suo cross non premia compagni. Poi il tris in contropiede con Giugliano (90') che chiude il match.