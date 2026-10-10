Salernitana, Cosmi alza lo scudo: cambia l'iter prepartita per Casarano Il tecnico sceglie di cambiare l'iter prepartita

I conti da fare con una trasferta lunga e dispendiosa ma anche la necessità di alzare lo scudo, concentrarsi su una sfida che può essere determinante per il cammino in campionato. La Salernitana cerca risposte dalla trasferta, non in termini di risultati, ma sotto il profilo della maturità e della continuità. Sommando tutti gli elementi, Serse Cosmi ha preferito anticipare di qualche ore il ritiro prepartita, combattendo così la distanza dalla Puglia.

Nuovo iter

La missione Casarano inizierà in queste ore. Partenza in mattinata per raggiungere la destinazione del ritiro prepartita e poi nel pomeriggio la rifinitura. Una scelta per alzare anche lo scudo, permettere alla squadra di lavorare in tranquillità. Non saranno presenti Achik, Heinz e Djibril. Il più vicino al recupero è il mediano: tolto il gesso dal gomito dopo l'infortunio nella settimana che portava al derby con la Cavese che tenne compagni di squadra e staff con il fiato sospeso. Settimana prossima potrebbe rientrare in gruppo. Per Hienz invece continua il percorso di riatletizzazione dopo il problema al ginocchio. Dovrà mordere il freno Achik a causa della lesione muscolare.