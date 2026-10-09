Boxe, il trionfo del salernitano De Rosa: batte Baluta e vince il titolo europeo Battuto il rumeno Ionut Baluta ai punti per il titolo dei pesi supergallo

Una vittoria sofferta, un titolo che esalta un talento del territorio e porta in alto il nome di Salerno. Trionfa Francesco De Rosa. Il pugile salernitano ha battuto il rumeno Ionut Baluta all’Expo di Calangianus, in Sardegna, aggiundicandosi ai punti il titolo europeo dei pesi supergallo. Riuscito dunque il tentativo di riportare la cintura continentale in Italia a sei anni di distanza da quando ci riuscì Luca Rigoldi. Una vittoria meritatissima quella del pugile salernitano, in grado di dominare il match sin dal secondo round, dominando l’avversario in lungo e largo. Poi la resistenza nel finale e un dodicesimo round vissuto a suon di colpi pesantissimi. Poi la decisione unanime che lo decreta campione tra gli applausi del pubblico.

"E' stata una vittoria incredibile contro un avversario ostico, che ha provato a mettermi in difficoltà. Credo però di esser stato bravo a gestire il match e portare a casa una vittoria meritata. Ora spero di poter continuare con questo team, cercando di implentare con altre figure", le parole di De Rosa ai microfoni di Rai Sport. Un trionfo che inorgoglisce l’intera città di Salerno, da sempre al fianco con l’atleta della Pugilistica Salernitana.

Fonte foto: Rai Sport