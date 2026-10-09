Tragedia in A2: mezzo pesante si schianta e prende fuoco: c'è un morto Sul posto i vigili del fuoco, il 118 e le forze dell'ordine: circolazione autostradale in tilt

Un drammatico incidente stradale si è verificato questo pomeriggio sull'autostrada A2 del Mediterraneo, all'altezza dell'uscita di Sicignano degli Alburni. Per cause ancora in fase di accertamento, un mezzo articolato ha perso il controllo, ha urtato contro i margini della carreggiata e si è schiantato al suolo.

L'INCENDIO E LA MORTE DEL CONDUCENTE

Dopo l'impatto il mezzo ha preso subito fuoco. Per l'autista, un uomo le cui generalità sono ancora in corso di accertamento, non c'è stato nulla da fare: è morto dopo il violentissimo impatto con l'asfalto.

I SOCCORSI E I DISAGI PER LA VIABILITÀ

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Eboli, supportati dall'autogru della sede centrale, insieme ai sanitari del 118 e alle forze dell'ordine. Una parte del mezzo pesante si è staccata durante la dinamica ed è rimasta sulla carreggiata, rendendo particolarmente complessa la gestione dell'intervento e della viabilità.