Salernitana, la forza dei Mattia: Cosmi non scompone la coppia Vitale-Tascone I due calciatori sono fin qui insostituibili per Cosmi. E De Boer alza la qualità

E alla fine arriva…Kees. La Salernitana si gode il recupero di De Boer. Anche a Casarano Serse Cosmi vuole ripartire dal suo centrocampo a tre affidando le chiavi del gioco all’ex Ternana. Messo alle spalle l’infortunio al piede che lo aveva fermato nel ritiro di Cascia, a Casarano la Salernitana è chiamata ad una prova di caratura, da big del campionato. Un esame anche per De Boer, a caccia di continuità dopo il rilancio a sorpresa con il Bari ma con risposte più che positive fin che il fisico ha retto.

Serse e i suoi…Mattia

Al fianco di De Boer ci saranno i due scudieri accomunati da un inizio di stagione da titolarissimi. Perché Mattia Tascone e Mattia Vitale non hanno praticamente mai tirato il fiato sin da inizio stagione. Nel conto delle presenze sono in parità: Vitale saltò la sfida con la Scafatese di Coppa Italia Serie C, Tascone invece la prima di campionato con il Sorrento causa squalifica. ‘Cantano e portano la croce’, con non poco sacrificio tattico (Vitale ama agire da mezzala in un centrocampo a tre come raccontato nel post-Barletta) e fisico (Tascone ha pagato i segni di una contusione alla caviglia col Crotone ma ha stretto i denti) ma preziosi prima nel 4-4-2 e poi nel 3-4-1-2 di Cosmi.

La gara da ex

Per Tascone inoltre sarà una sfida speciale. Nel 2020-2021 fu protagonista con la maglia del Casarano, collezionando 32 presenze totali nel campionato di serie D con la maglia rossoblu. Un'annata super e il corteggiamento dell'Audace Cerignola. La svolta tra i 'pro', prima della chiamata della Salernitana. E ora il rinnovo ad un passo.