FOTO - Salernitana, l’abbraccio dei più piccoli: il gesto di Capuano Il difensore granata protagonista di un momento speciale

Un campo sterrato e tantissimi piccoli atleti con il sogno di diventare calciatori. Non è stato un pomeriggio come tutti gli altri per i ragazzini della Salernitana e della Scuola Calcio Picentia Calcio 1984. Al termine di una partita amichevole disputata a Pontecagnano Faiano, per tutti i componenti delle due squadre una sorpresa speciale. A far capolino sul rettangolo di gioco Marco Capuano, difensore della Salernitana, bramoso di una chance da titolare con la Scafatese. Per il difensore strette di mano, qualche curiosità dai più piccoli prima della foto di rito e di una maglia della società di Pontecagnano Faiano come omaggio per un pomeriggio indimenticabile.

Attraverso i canali social, la Picentia Calcio 1984 ha raccontato così le emozioni della giornata: "Un gesto simbolico, ma dal grande valore, per testimoniare la nostra stima verso un professionista esemplare, protagonista di una carriera di alto livello tra Serie A e Serie B. Momenti come questo arricchiscono il percorso dei nostri ragazzi e rafforzano la convinzione che lo sport, attraverso i suoi protagonisti e i suoi valori, possa ispirare le nuove generazioni a inseguire i propri sogni con impegno e determinazione. Grazie di cuore a Marco per la disponibilità e per aver condiviso con noi questa giornata speciale. Un sincero in bocca al lupo per il prosieguo della stagione!".

Fonte footo: Picentia Calcio 1984