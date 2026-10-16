Ahi Salernitana, La Gumina finisce ai box: ansia per un problema muscolare L'attaccante siciliano verso il forfait con la Scafatese. Cosmi si aggrappa a Lescano

Una fitta, tanto basta per far scattare immediatamente la paura in casa Salernitana. Antonino La Gumina alza bandiera bianca. Goku perde i super poteri e lascia l'attacco granata. Un problema muscolare accusato nelle scorse ore ha fatto suonare l'allarme. L'attaccante salterà la sfida con la Scafatese ma ora l'ambiente Salernitana aspetta di capire con ansia l'entità dello stop. Si va dal paio di settimane a qualcosa in più, tutto legato all'entità della lesione. Come successo ad Achik, altro assente illustre.

Le alternative

La notizia, pubblicata da "Il Mattino", fa emergere dunque il clima di grande incertezza in casa Salernitana. Non solo la tensione per il derby, la pressione per una classifica amara, ora anche una rosa che dopo aver perso Achik in due giorni deve fare a meno di Gyabuaa e La Gumina. Guai seri, con Cosmi che deve immaginare piani alternativi. Ci si aggrapperà a Lescano, di nuovo titolare. Salgono le quotazioni di Bevilacqua. Una sola presenza per l'ex Foggia. Era stato acquistato come centravanti di riserva. Ora la Salernitana ha bisogno di lui.