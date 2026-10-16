Salernitana, riflessioni sulla rosa: Faggiano pensa a due mosse Gli infortuni aprono a riflessioni: il club immagina anche di spendere un jolly per la lista over

Gli infortuni sono entrati in maniera preponderante nel momento delicato della stagione della Salernitana. Prima lo stop di Achik dopo la sconfitta di Crotone, ora Gyabuaa e La Gumina a pochi giorni dal derby con la Scafatese. La Salernitana si lecca le ferite e soprattutto ora si augura che il responso degli approfondimenti strumentali non dia un altro colpo pesantissimo. Per il centrocampista, ad esempio, serve quantificare i tempi di recupero della lesione al legamento della caviglia. Per l'attaccante, solo gli esami strumentali potranno confermare l'incubo di una lesione e sottolineare il grado. Insomma, giorni non proprio facili.

La posizione di Ghiglione

La Salernitana si concentra soprattutto sull'aspetto Gyabuaa. Se i tempi di recupero dovrebbero spingersi oltre i 45 giorni, la Salernitana potrebbe anche immaginare di spendere un jolly e cambiare la lista over. In rosa c'è Paolo Ghiglione, esterno che è rimasto a guardare in questi primi mesi, calciatore più pagato della rosa ma fuori dai piani tecnici. La Salernitana ha provato a cederlo anche nei mercati ancora aperti dopo il gong della sessione estiva ma senza fortuna. La sua esperienza potrebbe ritornare utile.

Possibilità svincolato

Sullo sfondo anche l'ipotesi di attingere dal mercato degli svincolati. La Salernitana andrebbe a rimpolpare la batteria over con un nuovo centrocampista. A settembre si parlò dell'opzione Akpa Akpro, poi un pensierino fu fatto anche per Garofalo, ora in prova con il Picerno. Servirà però capire dove e come intervenire. Insomma, la Salernitana s'interroga.