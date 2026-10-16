Salernitana-Scafatese, turnover tra gli arbitri: cambia il direttore di gara Novità sul fischietto che dirigerà l'incontro all'Arechi. C'è un precedente fortunato con i granata

Se la Salernitana fa i conti con i cambi forzati di formazione, anche la classe arbitrale deve fare i conti con novità dell'ultima ora. Cambia il fischietto di Salernitana-Scafatese. La decisione è stata comunicata nella giornata di ieri dall’Aia. All’Arechi non ci sarà più il barlettano Bruno Spina, ma dirigerà Giorgio Bozzetto di Bergamo. Non variano, invece, gli assistenti, il lucano Stefano Vito Martinelli e l’aquilano Pasquale Carella, il quarto uomo, Fabio Rosario Luongo di Frattamaggiore, e l’addetto all’Fvs, Steven La Regina di Battipaglia.

Amarcord granata

Un solo precedente ma fortunato per la Salernitana con il fischietto Spina. In una gara determinante per la rincorsa al terzo posto, gli uomini di Cosmi vinsero in rimonta sul campo del Trapani per 1-2. Prima lo svantaggio, poi la rete di Ferrari a pareggiare i conti. Decisiva a tempo scaduto per i granata la deviazione vincente di Boncori.