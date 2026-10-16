Salernitana-Scafatese, i convocati di Cosmi: quattro defezioni Le scelte del tecnico per il derby

Al termine della rifinitura di questo pomeriggio al centro sportivo Mary Rosy, mister Serse Cosmi ha convocato 22 calciatori per la sfida in programma domani alle 17:30 allo stadio Arechi tra Salernitana e Scafatese, valevole per la decima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2026/27. Cosmi deve rinunciare a Achik, Heinz, Gyabuaa e La Gumina, alle prese con infortuni.

Di seguito l’elenco:

PORTIERI: 1 Cevers, 12 Galeotti, 92 Perina;

DIFENSORI: 3 Zoia, 5 Celiento, 14 Villa, 16 Llano, 19 Capuano, 27 Del Pin, 28 Longobardi, 33 Anastasio, 73 Pieraccini;

CENTROCAMPISTI: 6 de Boer, 8 Tascone, 25 Djibril, 32 Vitale, 77 Cardoni;

ATTACCANTI: 10 Lescano, 11 D’Ursi, 17 M. Djamanca, 21 Boncori, 99 Bevilacqua.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: 4 Gyabua, 7 Achik, 20 La Gumina, 26 Heinz.