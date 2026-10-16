Pallamano, A1. Jomi Salerno, alla Palumbo c'è la sfida contro Erice Appuntamento domani alle 18.30

La Jomi Salerno si prepara a tornare in campo sabato 17 ottobre, alle ore 18:30, alla Palestra Palumbo, dove affronterà l’AC Life Style Erice nella gara valida per la quinta giornata del campionato di Serie A1 femminile. Un confronto di grande prestigio tra due delle principali protagoniste della pallamano italiana, protagoniste negli ultimi anni di sfide intense e spesso decisive per l’assegnazione dei trofei più importanti del panorama nazionale. Salerno ed Erice si ritrovano ancora una volta una di fronte all’altra in un appuntamento che promette spettacolo e che rappresenta uno dei confronti più attesi del turno di campionato. In occasione della sfida, spazio anche a un’iniziativa speciale dedicata ai tifosi presenti alla Palestra Palumbo.

Durante l’intervallo di Jomi Salerno - AC Life Style Erice, otto spettatori avranno la possibilità di scendere sul parquet e partecipare a una gara di precisione. Ogni partecipante avrà a disposizione due tiri per provare a colpire i quattro bersagli previsti. Per il vincitore sono in palio una box D’Amico e il gagliardetto della PDO Salerno, mentre al secondo classificato sarà assegnato un asciugamano da palestra ufficiale PDO Salerno. La partecipazione è gratuita: sarà sufficiente ritirare il proprio numero all’ingresso del palazzetto e attendere il sorteggio per scoprire se si sarà tra gli otto protagonisti dell’iniziativa. Un’occasione di coinvolgimento e intrattenimento che accompagnerà la sfida tra Jomi Salerno e AC Life Style Erice, arricchendo il programma della giornata e rafforzando il legame tra la squadra e il proprio pubblico.