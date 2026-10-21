Salernitana, Pagano sulla cessione: "Non ci sono proposte credibili"

Poi la stoccata ai tifosi: "Quale imprenditore investirebbe in questo clima generale?"

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Salerno.  

Tanti messaggi. Nella nota dell'amministratore delegato Umberto Pagano filtra tutta la tensione sul momento della Salernitana. E anche su una cessione del club che resta in fase di stallo: "Danilo Iervolino è disponibile ad affidare la Salernitana a una nuova proprietà seria e finanziariamente solida, capace di garantirne continuità e ambizioni. Non esiste alcuna volontà di trattenere la società contro l’interesse della città o dei tifosi - sottolinea Pagano -. Tuttavia, al momento non si sono palesate proposte credibili ed affidabili nell’interesse stesso della Salernitana e a salvaguardia del suo futuro. Pertanto, chiedere continuamente di passare la mano senza la presenza di alternative reali e valide, non rappresenta una soluzione. Occorre anche riflettere sul messaggio che un clima di contestazione permanente trasmette all’esterno: quale imprenditore sarebbe incoraggiato a investire risorse importanti in una piazza nella quale, ad ogni difficoltà sportiva, vengono richieste le dimissioni della proprietà, dei dirigenti o dell’allenatore?".

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