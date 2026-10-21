Salernitana, Cosmi regolarmente al fianco della squadra al Mary Rosy Le riflessioni continuano ma il tecnico è presente nel quartier generale

La notte di riflessione è passata. Serse Cosmi si è fermato a ragionare, meditare su un martedì nerissimo. La contestazione dei tifosi e il faccia a faccia con gli ultras lo hanno fiaccato nel morale. Il tecnico della Salernitana si è preso qualche ora per ragionare, decidere. La Salernitana, nella figura del direttore sportivo Daniele Faggiano, gli ha lasciato carta bianca. Normale anche sondare piste alternative in caso di addio. Toccherà a Cosmi scegliere quale strada percorrere: continuare con il suo gruppo oppure fare un passo indietro.

Il momento

Questa mattina, il programma degli allenamenti non ha subito variazioni. La squadra si è raduna nel quartier generale di Pontecagnano Faiano. Con loro anche l’allenatore, presente nella club house granata. I calciatori dovrebbero regolarmente svolgere allenamento con Cosmi alla guida. Un segnale di continuità. Le riflessioni però continuano: Cosmi decide il suo percorso.