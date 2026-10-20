Salernitana, la giornata di Cosmi e le riflessioni sul futuro Il tecnico ha lasciato il centro sportivo senza parlare, preceduto dal ds Faggiano

C’è stato un solo giudizio insindacabile per Serse Cosmi sin dal suo arrivo come nuovo allenatore della Salernitana: il parere degli ultras. Sarà per la sua esperienza da giovane seguendo il Perugia in giro per l’Italia, per il suo massimo rispetto per il movimento e per aver sempre difeso le anime più calde del tifo. Dal suo approdo a Salerno ha sottolineato come fossero loro gli unici a poter esternare le loro sensazioni perché ostinatamente vicini alla squadra, nel bene o nel male. Il confronto acceso che si è letteralmente preso la scena nel primo pomeriggio rischia di segnare un punto di ritorno. Perché gli ultras non hanno scaricato Cosmi per i risultati e per le prestazioni ma delegittimato per il suo atteggiamento, per quel carattere fumantino che purtroppo gli è costato caro nella gestione di un derby con la Scafatese intenso, con tante polemiche. E che il cuore pulsante del tifo granata non ha gradito, delegittimandolo.

I pensieri

Quella richiesta di dimissioni, quel passo indietro invocato ha segnato l’allenatore. Prima le prove di chiarimento, sottolineando come un gesto non rivolto alla curva ma ad una frangia piccolissima del tifo, poi il pomeriggio di pensieri. Prima col suo staff, poi anche con il direttore sportivo Daniele Faggiano. Il dirigente ha parlato con l’allenatore che poi l’ha scortato all’uscita dal Centro Sportivo Mary Rosy intorno alle 18.45 quando tutto il gruppo aveva già lasciato il quartier generale granata. Un timido sorriso accennato, nessuna voglia di parlare. Segnale di riflessioni in corso ma anche di una delusione fortissima.

Il rischio squalifica

E intanto, a concludere un inizio di settimana da dimenticare, potrebbe esserci anche la decisione della Procura Federale attesa per domani sul supplemento di indagine richiesto dal Giudice Sportivo sul vis a vis durissimo con l’attaccante del Bari Butic nel corso del primo tempo della sfida poi vinta con i galletti. Cosmi rischia una squalifica. Sarebbe un altro duro colpo da incassare.