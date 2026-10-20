Nocera Inferiore, trovato in possesso di 2 chili di droga: arrestato 24enne Dovrà rispondere anche del possesso di coltelli e di un tirapugni

I carabinieri della Sezione operativa del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, hanno arrestato un 24enne del luogo, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione di armi bianche. Il giovane è stato trovato in possesso di circa 2 chili di hashish, suddivisa in 41 panetti, materiale per il confezionamento e due coltelli, un tirapugni e un machete. Il tutto è stato posto sotto sequestro dagli investigatori.