Avversari Salernitana, due novità in panchina: può accasarsi anche Prosperi Il Picerno deve ancora sciogliere il rebus allenatore

La Salernitana decide di continuare con Serse Cosmi. In serie C però il weekend ha portato scossoni importanti. A Casarano si è chiusa nel peggiore dei modi l'era Vito Di Bari. Dopo aver salvato la panchina con la Salernitana, il pesantissimo 5-2 incassato in casa della Cavese ha fatto scattare l'allarme. Via Di Bari, in arrivo Luciano Zauri. L'ex difensore ha superato la concorrenza di Fabio Prosperi, nome chiacchierato anche in casa Salernitana.

Per l'ex Cavese nelle ultime ore, si è fatto sotto il Giugliano. Il club è al lavoro per individuare il sostituto di Raffaele Di Napoli dopo il rifiuto di Paolo Cannavaro. La corsa per la panchina sembra essere una sfida a due tra Prosperi e Salvatore Aronica, fresco di esonero con il Trapani. E resta da decifrare anche cosa sceglierà il Picerno. Dopo il ko di Barletta, sono ore di riflessione sulla posizione di Claudio De Luca.