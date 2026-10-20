Basket, che stangata per Scafati: multa da 50mila euro! Il mancato rispetto delle norme sull'impiego degli atleti italiani costa carissimo

La sconfitta di Bologna, una partenza difficile. La Longobardi Scafati fa i conti con un avvio in salita. Non solo sul campo però. Nella giornata di ieri, il club gialloblu è stato sanzionato dal Giudice Sportivo con una maxi ammenda di 50mila. Il motivo è legato al mancato rispetto delle norme relative alla formula 6+6. Il club aveva comunicato alla FIP, con una mail dell’8 ottobre 2026, il passaggio dalla formula 5+5 alla 6+6, ma in occasione della gara contro la Virtus Bologna ha iscritto a referto soltanto cinque giocatori di formazione italiana, senza quindi rispettare il numero minimo previsto.

La gara è stata comunque omologata con il risultato maturato sul campo, ritenuto più favorevole alla squadra avversaria, in applicazione dell’articolo 13, comma 4, secondo comma delle DOA. Resta però una nuova grana per la società campana, ancora a caccia del primo successo in stagione