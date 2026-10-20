Salernitana, nel gioco delle 'correnti' decide Iervolino: fiducia a Cosmi Il patron ascolta i punti di vista e sceglie per la continuità. Due le soluzioni sondate

"Serse, ricominciamo". Il motivetto di Adriano Pappalardo preso in prestito per raccontare il momento della Salernitana. Perchè la panchina di Serse Cosmi, seppur traballante, resta ferma. Aveva bisogno di avere il compagno di viaggio 'fiducia' per poter restare ancora ancorata all'Arechi e alla Salernitana. Per quanto tempo? Questo è il dilemma. Cosmi però avrà due grandi jolly: Picerno e Savoia. Serve vincere, possibilmente anche convincere contro due avversarie non all'altezza del potenziale della Salernitana e rispettivamente alle prese con un momento difficile. Poi lo scontro diretto con il Catania. Ma arrivarci col vento favorevole delle vittorie potrebbe dare vigore all'amico 'fiducia'.

Le correnti

Nella lunga riunione di sabato sera nel ventre dell'Arechi, Danilo Iervolino ha toccato con mano anche i punti di vista delle anime del club vicine alla squadra. E, l'attesa per la decisione, aveva spinto il direttore sportivo Daniele Faggiano a guardarsi intorno, sondare qualche profilo per non farsi cogliere impreparato. E' la regola non scritta del calcio. Un contatto con Fabio Prosperi, un sondaggio con Mimmo Toscano. Tutto in attesa della decisione di Iervolino che è poi arrivata: "Si riparte da Cosmi". Da qui il messaggio del tecnico, la voglia di continuare insieme, la fiducia a tempo. La Salernitana non rivoluziona, va avanti con la stessa formula. E guarda al futuro sempre con gli occhi sulla porta, in attesa di qualche novità a livello societario.