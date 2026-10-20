Picerno-Salernitana, si attende il via libera per la trasferta

Via libera alla trasferta. Picerno-Salernitana sarà sfida importante per il cammino della Bersagliera. Lunedì sera gli uomini di Serse Cosmi potranno contare sul supporto del proprio pubblico. Per la prevendita dei biglietti del settore ospiti in vista di Picerno-Salernitana bisognerà attendere il via libera del GOS, chiamato a riunirsi nei prossimi giorni per disporre le misure di sicurezza.
I tagliandi a disposizione
Saranno 639 i tagliandi a disposizione dei tifosi granata per la gara in programma lunedì 26 ottobre allo stadio Donato Curcio. Si attende il via libera ufficiale per far scattare la prevendita. Facile immaginare che il settore ospiti vada immediatamente sold-out.