Salernitana, confronto ultras-Cosmi: il tecnico delegittimato dai tifosi Nel mirino l'atteggiamento del tecnico con la Scafatese

Un faccia a faccia schietto, duro. La Salernitana s'interroga, fa i conti con la delusione del pubblico. E i tifosi ora delegittimano Serse Cosmi. Questo è quello che è emerso da una ripresa caldissima andata in scena al Centro Sportivo Mary Rosy. Una settantina di ultras della Curva Sud Siberiano e i tifosi del Centro Coordinamento Salernitana Club e Club Mai Sola hanno fatto capolino nel quartiere generale granata. Un faccia a faccia con Serse Cosmi di una decina di minuti, in cui gli ultras hanno delegittimato il tecnico, commentando l'episodio di sabato scorso e le successive parole riferite ai tifosi della tribuna come offensive. Il tecnico ha provato a spiegare le sue ragioni, motivando le sue parole e il perché del momento di alta tensione. Per gli ultras però resta la distanza e la delusione forte per un avvio complicato. Tutto sotto gli occhi degli agenti della Digos e dello Slo Antonio Ianniello. Nel quartier generale anche il Ds Faggiano che non avrebbe partecipato all'incontro.

Per gli ultras però nel mirino anche Danilo Iervolino. Nuovo striscione polemico contro il patron, affisso nei pressi del Centro Sportivo Mary Rosy. Una scelta dettata anche dal weekend di riflessioni che non ha maturato decisioni. I cori, la contestazione e ora un nuovo gesto forte.