Avversari Salernitana, il Picerno ha scelto: via De Luca, c'è un ex granata Possibile incrocio speciale lunedì per la Bersagliera

Mentre la Salernitana fa i conti con la pausa di riflessione di Serse Cosmi e con la tensione accumulata dopo il pari con la Scafatese, un altro cambio di panchina nel girone C di Serie C. Il Picerno infatti, prossimo avversario dei granata, ha esonerato il tecnico Claudio De Luca dopo la sconfitta contro il Barletta.

La società si è fiondata subito alla ricerca di un nuovo allenatore: si sondano vari profili ma intanto prende corpo l'ipotesi della soluzione interna: i lucani potrebbero avere in panchina nel match di lunedì prossimo con la Salernitana Guido Di Deo, attuale secondo di De Luca, nato a Battipaglia e calciatore granata dal 2000 al 2002 e nell'annata 2007-08.