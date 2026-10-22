Ex Salernitana, Dia: "Che ricordi! Al Napoli volevo rovinare la festa Scudetto" La punta senegalese. "Quel gol al Maradona fu seguito da una grande festa! Stavo bene in granata"

Boulaye Dia ricorda la sua esperienza con la maglia della Salernitana. Il senegalese, ai microfoni di Diretta.it, rievoca i momenti in maglia granata: “Bellissimi ricordi. Avevamo una buona squadra e anche dei buoni allenatori. Prima Davide Nicola, poi Paulo Sousa con cui abbiamo giocato davvero bene. Il suo stile di gioco si adattava perfettamente a me, ero in un momento positivo e con grande fiducia. Quando ti senti bene in un posto, si vede in campo”.

Il gol al Maradona

Sul gol al Napoli nel giorno dello Scudetto: “Per me è stato un gol come un altro. Tanto sarebbero diventati campioni comunque, era solo questione di giorni. Non è che avevamo vinto il campionato noi. Era più per il contesto, per i tifosi e per la rivalità. Prima di entrare in campo vedevo la festa nello stadio e mi sono detto: "Sarebbe bello segnare un gol per far stare zitti tutti", tutto qui.

Quanti gol importanti

Dia ricorda la festa al ritorno a Salerno: “Abbiamo visto i tifosi al nostro rientro a Salerno, ci hanno accolto con i fumogeni, hanno fatto festa. Per loro è stato un gran momento, quindi eravamo felici anche noi. Non è stato il gol più importante della mia carriera. Del resto ho segnato ai Mondiali e in una semifinale di Champions League. Ci sono stati gol più importanti per me, anche perché a Napoli alla fine non abbiamo vinto. Mi ricordo ad esempio un gol decisivo contro l'Hellas Verona all'ultimo minuto per la vittoria. Per Salerno rovinare la festa ai rivali è stato bello, ma personalmente non è stato tra i più importanti”.