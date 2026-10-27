Inter U23-Scafatese 2-1, si ferma la corsa dei canarini Si ferma a otto la striscia di risultati utili

Sconfitta di misura per la Scafatese che, nel recupero dell’ottava giornata contro l’Inter Under-23, esce sconfitta per 2-1. Giornata storica per la i canarini che, al Breda di Sesto San Giovanni, affrontano nuovamente le casacche nerazzurre; le due squadre si erano affrontate nella storica e celebre amichevole del 4 Aprile 1962.

Con Toscano squalificato dopo l’espulsione di domenica Mister Facciolo ridisegna la sua Scafatese inserendo capitan Eposito a centrocampo, partendo con un 4-3-3 con Forte tra i pali, Scognamiglio e Bacchetti coppia difensiva, Novella e Ferrara terzini, centrocampo con Esposito, Proia e Brunet a sostegno dell’ormai consolidato tridente composto da Palmieri, Emmausso e Volpicelli.

Nella prima frazione i nerazzurri vanno avanti con il solito Zuberek che, nonostante sia partito dalla panchina. diventa autore della sesta rete consecutiva. Ciro Palmieri rimette tutto in equilibrio prima dell’intervallo ma, nella seconda frazione, è il mancino del classe 2008 Mattia Morello a far pendere l’ago della bilancia verso i colori nerazzurri. Per i gialloblù arrivano comunque gli applausi dei sostenitori al seguito.