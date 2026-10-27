Crisi Salernitana, continuano le riflessioni sul tecnico: nuovo summit in serata

"Lavori in corso". Il direttore sportivo Daniele Faggiano e direttore operativo dell'area sportiva Gennaro Alfano hanno lasciato pochi minuti fa il Centro Sportivo Mary Rosy. Continuano le riflessioni in casa Salernitana sul futuro allenatore che dovrà raccogliere l'eredità di Serse Cosmi. In serata nuovo summit per provare a sciogliere le riserve.
La situazione è cristallizzata: restano in pole i nomi di Fabio Prosperi e Emanuele Troise, i due accetterebbero probabilmente un contratto fino al termine della stagione. E’ da scartare la possibile soluzione interna con la promozione di Giuseppe Scurto. La Salernitana però continua a sondare anche l'opzione Mimmo Toscano.