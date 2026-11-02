Inter U23, ko a Cosenza. Ora la Salernitana con l'incognita formazione I talenti migliori chiamati da Chivu in prima squadra. Vecchi: "Abbiamo peccato di lucidità"

Una sconfitta che brucia. L’Inter Under 23 si ferma a Cosenza. La selezione nerazzurra esce sconfitta di misura dal San Vito-Marulla, superata dal gol di Dalmazzi (1-0). Prestazione sottotono dei nerazzurri che pagano le tante assenze (out per la chiamata in prima squadra i talentuosi Bovio, Mosconi e Lavelli) e non riescono ad essere incisivi in zona offensiva. La squadra di Vecchi rimane al nono posto in classifica, con 17 punti conquistati in 12 partite. Ora la sfida con la Salernitana, in programma sabato pomeriggio, con la speranza di ritrovare qualche pedina in più.

“Abbiamo perso lucidità”

Il tecnico Vecchi ha commentato così il ko col Cosenza: “Tre impegni in una settimana possono condizionare ma abbiamo fatto ruotare la rosa, cercando di trovare soluzioni diverse anche alla luce delle assenze. Usciamo sconfitti da una partita con grande agonismo, battuti da una situazione su calcio d’angolo. Dispiace perché avevamo avuto delle occasioni ma poi è diventata una battaglia. Siamo mancati negli episodi, perdendo di lucidità”.

Fonte foto: Cosenza calcio