Indomita maschile: dopo la vittoria di Pianura, ora l'Ischia Sabato alle 16.30 big match contro gli isolani

Ritrovata la gioia del successo sul campo del Pianura, l’Indomita maschile torna a giocare alla Senatore. Domani pomeriggio, sabato, capitan Morriello e compagni affronteranno l’Ischia. L’obiettivo biancoblu è di dare continuità al successo della settimana scorsa per continuare a scalare posizioni in classifica, provando ad approfittare di eventuali passi falsi delle rivali in classifica. L’obiettivo di coach Vitale e coach Capriolo però è anche quello di vedere una crescita dal punto di vista del gioco e della condizione atletica.

Sicuramente il match contro l’Ischia, valido per la penultima giornata del girone di andata, non sarà dei più semplici per la compagine salernitana. Ischia, fin qui è stata una delle grandi protagoniste del campionato. 36 i punti in classifica totalizzati dalla formazione isolana allenata da coach Racaniello, frutto di dodici vittorie; soltanto due le sconfitte, arrivate in trasferta sul campo dell’Atripalda e della Volley World Napoli. Solo tredici i set persi dall’Ischia nelle prime quindici giornate a testimonianza del valore della compagine isolana che, infatti, si trova a un punto dalla vetta, occupata in condominio da Rione Terra Pozzuoli e Volley World Napoli.

L’Indomita, però è pronta a vendere cara la pelle, puntando sul fortino della Senatore per una vittoria che, oltre che di gran prestigio, riporterebbe sicuramente grande entusiasmo e carica ad un gruppo rinnovata e che sta disputando un torneo sicuramente molto positivo con prestazioni molto positive arrivate proprio contro le grandi del campionato. Un match sicuramente molto importante a cui la società, con in testa la presidente Ruggiero, invita tutti gli appassionati e i tifosi. Da ricordare, infine che per venire all’esigenze logistiche della compagine ospite, il fischio d’inizio, rispetto al tradizionale orario delle 18.30, è stato anticipato di due ore. La gara, pertanto, avrà inizio alle 16.30

Il programma della sedicesima giornata: Indomita-Ischia, Pianura-Colli Aminei, Sacs Napoli-Azzurra Volley, McDonald’s Pompei-Folgore Massa, Atripalda-Romeo Normanna, Volley Sparanise-Elisa Volley Pomigliano, Nola Volley-Vitolo Volley, Rione Terra-New Volley Eburum Eboli. Riposa: Volley World

La classifica: Rione Terra Pozzuoli e Volley World 37, Ischia 36, Colli Aminei 35, Atripalda 33, Pompei e Folgore Massa 24, Sacs Napoli 22, Indomita 21, Sparanise 19, Pomigliano 18, Nola 17, Azzurra Volley 15, Pianura 11, Romeo Normanna 7, Vitolo 3, Eboli 1.

M.G.