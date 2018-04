Domani recupero di campionato per l'Indomita maschile Impegno sul campo del Nola Volley con fischio d'inizio alle ore 21

“Andiamo a Nola e sono sicuro che sarà tutta un’altra gara. Una partita brutta come questa ci darà sicuramente la motivazione per andare a lì per riscattarci e fare una grande partita”. Le dichiarazioni di Alfonso Capriolo dopo la sconfitta interna contro lo Sparanise di sabato scorso rendono chiari gli obiettivi dell’Indomita maschile. Riscatto e vittoria: questo l’imperativo per i ragazzi cari alla presidente Ruggiero che domani, giovedì, saranno di scena al PalaMerliano di Nola per il match valido per il recupero della ventiseiesima giornata di campionato.

Un match da cui i coach Vitale e Capriolo attendono risposte importanti dopo la prestazione offerta sabato scorso alla Senatore contro lo Sparanise. Una gara importante per il morale e anche per la classifica considerato che il Nola Volley ha solo tre punti in meno dell’Indomita con una gara in meno disputata. Una sfida da non sbagliare per cercare di scalare ulteriori posizioni di classifica, ma sicuramente una sfida da prendere con le molle contro un Nola che nello scorso weekend vincendo sul campo del Pianura ha interrotto la striscia di sei sconfitte consecutive, tre delle quali al tie break, tutte in casa contro Sparanise, Colli Aminei e Atripalda.

Nola che non vince in casa dallo scorso 4 febbraio, contro la Vitolo Volley e che all’andata alla Senatore al termine di un match equilibrato ha perso 3-0. Per questo motivo ci vorrà un’Indomita attenta, concentrata e grintosa sin dal primo pallone. Per quanto riguarda la formazione torna a disposizione il capitano e palleggiatore Luca Morriello che ha scontato il turno di squalifica. Ha ripreso ad allenarsi in gruppo anche il centrale Antonio Rainone che però difficilmente sarà utilizzato, almeno dall’inizio. Dopo il match di Nola, nel prossimo weekend l’Indomita osserverà il turno di riposo previsto dal calendario, dopo il ritiro del Volley San Paolo. I biancoblu torneranno in campo sabato 28 aprile alla Senatore contro l’Atripalda, con fischio d’inizio fissato per le ore 20.

La classifica: Rione Terra Pozzuoli 67, Ischia 67, Colli Aminei 61, Atripalda 60, Volley World 55, Folgore Massa 48, McDonald’s Pompei 45, Sparanise 38, Indomita e Azzurra Volley 34, Sacs Napoli 32, Nola 31, Pomigliano 24, Pianura 21, Vitolo 17, Romeo Normanna 11, Eboli 1.

