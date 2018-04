L'under 18 maschile chiude al secondo posto il campionato Conquistato per il secondo anno consecutivo la qualificazione alle finali regionali

Dodici vittorie, solo due sconfitte, 35 punti: un ruolino di marcia da applausi per l’under 18 maschile di coach Vitale che per il secondo anno consecutivo centra la qualificazione alla Final Eight Regionale. Una grande stagione quella di Squizzato e compagni che gara dopo gara sono cresciuti, migliorando in tutti i fondamentali, acquistando forza e consapevolezza. Un percorso che sarebbe potuto terminare anche con la conquista del titolo provinciale. Nella sfida decisiva, però, disputata alla Senatore, i ragazzi cari alla presidente Ruggiero hanno perso il decisivo scontro diretto, valido per l’ultima giornata di campionato, contro la Volley Project Pontecagnano. In una palestra Senatore piena di appassionati, è andata in scena una vera e propria finale. Bella, combattuta e con qualche rimpianto per l’Indomita. I biancoblu dopo una partenza negativa nel primo set, con i picentini di coach Corvo avanti 5-12, hanno recuperato con i punti di Brancaleone e i muri di Prisco portandosi avanti 24-22. Annullati i due set point, Pontecagnano ha poi chiuso 24-26.

Nel secondo set grande equilibrio fino al 12-13 quando poi Pontecagnano ha allungato andando a chiudere 21-25. Nel terzo set l’Indomita ha dato tutto nel tentativo di rimontare. Pasquale Barbato e Pagano mettono a terra palloni importanti ma si gioca punto a punto, in un susseguirsi di emozioni e colpi di scena. Il primo set point è dell’Indomita, sul 24-23, ma Pontecagnano, con grande cinismo annulla e chiude 24-26 conquistando così il titolo provinciale. In classifica, infatti, la squadra Picentina chiude con tre punti di vantaggio sull’Indomita che può consolarsi, e non è poco, con la qualificazione alla fase regionale. Avversario nei quarti di finale sarà la Pallavolo 2000, formazione prima classificata nel girone casertano.

Questa la rosa dell’Indomita under 18 maschile: Zucchi Domenico, Villacaro Lorenzo, Brancaleone Riccardo, Parente Alfonso, Barbato Enrico, Fortunato Alessandro, Prisco Salvatore, Trevisone Joseph, De Divitiis Massimo, Barbato Pasquale, Pagano Giovanni, Squizzato Davide, Squizzato Simone, Persico Ludovico.

M.G.