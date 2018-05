Turno casalingo per l'Indomita maschile Oggi alle 18.30 ospita alla Senatore il Colli Aminei

Un punto nelle ultime quattro gare, una prestazione da dimenticare e l’obiettivo di tornare a vincere e a convincere. L’avversario non è dei più facili, ma l’Indomita è carica al punto giusto per mettere a segno il colpaccio. Oggi, con fischio d’inizio alle 18.30, capitan Morriello e compagni ospiteranno alla palestra Senatore il Colli Aminei. La compagine napoletana è in piena corsa per la promozione in serie B, essendo a soli due punti dall’Ischia seconda in classifica. Un’Indomita che quindi potrà anche rivestire il ruolo di arbitro per la lotta promozione e play off. Un’Indomita, inoltre, che proprio contro le grandi del campionato ha giocato alcune tra le migliori gare della stagione. Tanti, quindi, i motivi per riempire la palestra Senatore e incitare capitan Morriello e compagni in questa sfida importante.

La squadra nel corso della settimana si è allenata con grande concentrazione con l’obiettivo e la voglia di tornare a conquistare un successo che manca dal sette aprile. Tre i successi consecutivi per la compagine napoletana, la cui ultima sconfitta, la quarta in stagione, risale alla trasferta di Atripalda un mese fa. Per quanto riguarda la formazione in casa Indomita, potrebbero esserci delle novità ma lo staff tecnico composto da Pasquale Vitale e Alfonso Capriolo deciderà soltanto in extremis per tenere tutto il gruppo sulla corda. Indomita-Colli Aminei sarà uno dei big match della trentunesima giornata di C insieme alla supersfida tra Ischia e Atripalda con gli irpini che si giocano le ultime possibilità di conquistare un posto nei play off.

La Sacs Napoli dopo la sconfitta contro la Volley World cerca il riscatto sul campo del Pomigliano mente l’Azzurra ospiterà la New Volley Eburum. Trasferta sul campo della Romeo Normanna per lo Sparanise mentre il Volley World ospita il Nola. Turno di riposo per la Folgore Massa mentre si disputerà il 14 maggio la sfida tra Pianura e Pompei.

Il programma della trentunesima giornata: Elisa Volley Pomigliano-Sacs Napoli, Azzurra Volley-New Volley Eburum, Ischia-Atripalda, Romeo Normanna-Sparanise, Volley World-Nola Volley, Vitolo Volley-Rione Terra, Indomita-Colli Aminei, Pianura-McDonald’s Pompei (14 maggio). Riposa: Folgore Massa

La classifica: Rione Terra Pozzuoli 76, Ischia 72, Colli Aminei 70, Atripalda 68, Volley World 61, Folgore Massa 51, McDonald’s Pompei 49, Sparanise 44, Azzurra Volley e Sacs Napoli 38, Nola 36, Indomita 35, Pomigliano 28, Pianura e Vitolo 21, Romeo Normanna 11, Eboli 1.

M.G.