Giro d'Italia: Viviani cala il poker, è il Re delle volate A Iseo trionfa la maglia ciclamino, Yates continua ad essere leader della generale

Elia Viviani (Quick-Step Floors) ha conquistato un'altra vittoria in volata in condizioni difficili ad Iseo davanti al suo rivale per la Maglia Ciclamino, Sam Bennett (Bora - Hansgrohe) e Niccolò Bonifazio (Bahrain - Merida). La gara è stata disputata su un terreno ondulato, caratterizzata da molti attacchi e con pioggia battente nel finale. Simon Yates (Mitchelton - Scott) ha conservato la Maglia Rosa per il dodicesimo giorno di fila prima delle ultime tre tappe di montagna ed il gran finale a Roma.

4a vittoria di tappa per Elia Viviani in questo Giro, lo stesso bottino del suo compagno di squadra Fernando Gaviria l’anno scorso. L’ultimo velocista italiano con 4 vittorie nello stesso Giro era stato Alessandro Petacchi nel 2005 (Ravenna, Rovereto, Lissone, Milano).

Per la terza volta in questo Giro, Niccolò Bonifazio termina terzo (Praia a Mare, Imola, Iseo): sono i suoi unici piazzamenti fra i primi tre nella Corsa Rosa.

12a Maglia Rosa per Simon Yates: tra gli atleti in attività solo Vincenzo Nibali (21) e Tom Dumoulin (17) sono stati al comando del Giro per più tappe. È la 18a Maglia Rosa per la Gran Bretagna, che eguaglia l’Irlanda all’undicesimo posto di tutti i tempi.

RISULTATO FINALE

1 - Elia Viviani (Quick-Step Floors) - 149,5 km in 3h19’57”, media 44,861 km/h

2 - Sam Bennett (Bora - Hansgrohe) s.t.

3 - Niccolò Bonifazio (Bahrain - Merida) s.t.

4 - Danny Van Poppel (Team Lotto NL - Jumbo) s.t.

5 - Jens Debusschere (Lotto Soudal) s.t.



CLASSIFICA GENERALE

1 - Simon Yates (Mitchelton - Scott)

2 - Tom Dumoulin (Team Sunweb) a 56"

3 - Domenico Pozzovivo (Bahrain - Merida) a 3'11"

4 - Chris Froome (Team Sky) a 3'50"

5 - Thibaut Pinot (Groupama - FDJ) a 4'19"



MAGLIE

Maglia Rosa, leader della classifica generale, sponsorizzata da Enel - Simon Yates (Mitchelton - Scott)

Maglia Ciclamino, leader della classifica a punti, sponsorizzata da Segafredo - Elia Viviani (Quick-Step Floors)

Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum - Simon Yates (Mitchelton - Scott), maglia indossata da Giulio Ciccone (Bardiani CSF)

Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Eurospin - Miguel Angel Lopez (Astana Pro Team)