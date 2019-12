Basket, Serie A2: campane al "giro di boa" Nel girone D di Serie B, Salerno battuta sul parquet di Palestrina nella sfida al vertice

È il momento del “giro di boa” nei gironi Est e Ovest di Serie A2 di pallacanestro. In quello Est, la JuveCaserta, reduce da due sconfitte consecutive ultima delle quali dopo un overtime, al PalaMaggiò, contro l'Urania Milano (72-84), ospiterà Verona per provare a cancellare il k.o. per 85-64 maturato nel debutto stagionale in campionato. Dopo quattro battute d'arresto di fila, la Gevi Napoli incrocerà, invece, di nuovo il suo cammino con Rieti: la spinta del PalaBarbuto può e deve essere l'arma in più anche per riscattare il 79-62 subito all'andata, che costò l'esonero a coach Lulli, avvicendato con Sacripanti. Dopo la magia di Frazier, che ha permesso di sbancare il parquet di Latina, Scafati riceverà, infine, la visita di Bergamo, che all'andata la spuntò per un solo canestro: 65-63. Attraverso il sito ufficiale dei gialloblù, l'assistente allenatore Luise e la guardia Portannese hanno rimarcato l'importanza di tenere alta la concentrazione per confermare allungare a tre la striscia di risultati utili di fila. Nel girone D di Serie B, giocate ieri Ruvo di Puglia – Pozzuoli (93-65) e la supersfida al vertice tra Palestrina e Virtus Arechi Salerno: 80-66. A chiudere il quadro delle gare valide per la quattordicesima giornata, sul fronte formazioni nostrane, Nardò – Sant'Antimo e Scandone – Matera: palla a due, come per i match delle campane in Serie A2, alle 18.