La Cavese e i suoi ultras in campo per l'ospedale di Cava Avviata una raccolta fondi da destinare al Maria Santissima Incoronata dell’Olmo

La Cavese ed i suoi ultras scendono in campo per sostenere l'ospedale di Cava de' Tirreni in questo momento di grave crisi sanitaria. I gruppi della Curva Sud "Catello Mari" hanno affiancato il club in questa iniziativa benefica che ha come slogan #lottainsiemeanoi sotto un'unica bandiera. Grazie all'impegno di tifosi e dirigenti sarà organizzata una raccolta fondi da destinare al Maria Santissima Incoronata dell’Olmo, impegnato nella battaglia al Covid-19. Un gesto che, ancora una volta, sottolinea il fortissimo valore che lega il popolo cavaiuolo alla sua terra. Sarà possibile effettuare una donazione al seguente link: https://www.gofundme.com/f/forzacavadetirreni/donate. "Sosteniamo concretamente i nostri medici, gli infermieri e gli operatori sanitari del nostro ospedale, vinciamo insieme questa grande battaglia", l'appello che arriva da ultras e club, uniti per mettere ko il Coronavirus.