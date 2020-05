Pallamano, Cenzi:"La Federazione ha sostenuto il movimento" "L’obiettivo è stato quello di garantire aiuti e una base di ripartenza"

La Federazione Italiana Giuoco Handball guarda al futuro e lo ha fatto con passaggi importanti. Tra cui l’intervento economico attraverso il quale ha garantito a tutte le società, senza distinzione di categoria, l’azzeramento delle tasse federali per il prossimo campionato.

Di questo e molto altro ha parlato il vice presidente Gianni Cenzi sul sito ufficiale.

“Sin dal primo momento in cui lo Sport e tutto la nazione hanno dovuto fronteggiare la situazione emergenziale, la Federazione ha agito per sostenere il Movimento. Ci siamo da subito adoperati per uno studio del bilancio federale, al fine di individuare le voci dove intervenire con un processo di spending review anche a tratti non semplice, perché ha comunque toccato versanti importanti come le attività delle Squadre Nazionali, ma assolutamente prioritario in questa fase così delicata in cui, più che mai, avevamo il dovere di proteggere e favorire l’attività societaria. L’obiettivo, che siamo soddisfatti di aver raggiunto, è stato quello di garantire aiuti e una base di ripartenza in modo equo e sostenibile per tutto il Movimento, per tutte le società e in qualunque categoria, con qualunque numero di squadre iscritte. A questo fine abbiamo avuto diversi momenti di confronto con tutti i club, sia con quelli di A1, che sono l’apice del nostro Sport, sia con la base, con l’intento di tutelare a tutti i livelli la grande opera di promozione e diffusione della Pallamano. La situazione sanitaria che stiamo fronteggiando richiede prudenza nella ripresa delle attività, che tenga conto della prioritaria tutela della salute e di una pratica sportiva in condizioni di totale sicurezza. Al tempo stesso, in ognuno dei confronti con i club è emersa la voglia, da parte di atleti grandi e piccoli, come anche dei tecnici e dei dirigenti, di ripartire e di superare ogni difficoltà. Questo sintetizza lo spirito che anima il nostro Sport”.

E sul vademecum che aiuterà la ripresa dei campionati nella prossima stagione il vice presidente è chiaro: “Partendo dal piano di copertura delle tasse federali si è poi ragionato sul mantenere una continuità in primis legata al girone unico dell’A1 maschile e femminile, come anche all’articolazione a tre e quattro gironi rispettivamente in Serie A2 maschile e femminile, oltre a prevedere una Youth League in linea con quella dello scorso anno. Su quest’ultimo fronte, mi preme sottolineare l’inclusione di atleti del 2001 nell’U19 maschile e del 2000 nell’U20 femminile, per la sola prossima stagione, con il fine di garantire la giusta conclusione del percorso giovanile a ragazze e ragazzi fermati quest’anno dallo stop forzato dell’attività agonistica a causa del Covid-19”.