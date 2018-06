Fibra ottica a Milano e nel resto d’Italia: a che punto siamo Prendiamo come esempio Milano, una delle città italiane di riferimento per la banda ultra larga

La fibra ottica continua il suo percorso di crescita e di espansione in Italia, soprattutto in città come Milano. Prendiamo come esempio il capoluogo lombardo perché si tratta di una delle città italiane di riferimento, per quanto concerne la diffusione della banda ultra larga. In tal senso la fibra ottica è arrivata anche nelle scuole di questa città: entro la fine del 2018, tutti gli istituti e i comprensori scolastici del milanese potranno contare sulla fibra ad alta velocità. Un vantaggio anche per il comune, visto il peso dell’ADSL in termini economici. Grazie a questo passo le scuole milanesi potranno contare su un accesso a Internet più performante in termini di potenziale formativo.

Città smart in Italia: il progetto per la BUL

Il progetto per la diffusione della BUL (Banda Ultra Larga) è in realtà ben più ampio. La decisione di coprire gli istituti scolastici milanesi, difatti, rappresenta solo un punto di un programma molto più vasto. Lo scopo dei suddetti è rendere Milano ancora più smart e all’avanguardia, insieme a tutte le altre città della Penisola. Il progetto prevede anche un investimento da 6 milioni di euro a Rho, con l’obiettivo del cablaggio di circa 22.000 unità abitative. Aumentare la copertura della BUL ha anche un altro scopo: preparare il terreno per la nascita delle cosiddette smart city. Si tratta di città iper-connesse, che potranno migliorare la qualità di vita dei cittadini.

La fibra non è ancora una realtà in tutta Italia

Purtroppo la fibra ottica, nonostante i grandi miglioramenti, ad oggi non è ancora una realtà in tutta Italia. Esistono infatti delle zone che non possono ancora contare sulla sua presenza. Fra queste troviamo ad esempio i comuni più remoti e le aree bianche. Ecco perché risulta essenziale capire quali sono le aree coperte, prima di scegliere questo tipo di connessione. Questa verifica può essere fatta anche nei rispettivi siti web delle compagnie telefoniche. Ad esempio Vodafone ha predisposto una pagina ad hoc che permette di verificare la copertura della fibra a Milano e navigando nel sito si può fare un controllo anche sulla copertura nelle altre città italiane.

La situazione della fibra ottica in Italia

Attualmente la banda ultra larga in Italia copre all’incirca il 25% della popolazione nazionale. Sono dati importanti, perché testimoniano tutti i passi in avanti mossi negli ultimi mesi. A livello regionale, invece, la migliore realtà in termini di copertura non è la Lombardia ma la Liguria. In questa regione, infatti, la copertura delle infrastrutture arriva fino al 45% della popolazione. Fra le altre realtà virtuose della Penisola troviamo la Sicilia e la Puglia: la prima con una percentuale di copertura del 34%, la seconda con il 31% (proprio come la Lombardia). Per quanto concerne l’FTTH, invece, la copertura nazionale si ferma al 2%.