Il sogno italiano resta l’auto di proprietà: ma adesso è usata Gli italiani scelgono l'auto usata, perché?

Il desiderio degli italiani di possedere un’auto di proprietà non si esaurisce mai ma, ultimamente, la tendenza si è spostata sulle auto usate. Una ricerca portata avanti dalla mUp Research in collaborazione con Norstat, ha evidenzialo che, in percentuali maggiori al 65%, per l'acquisto della prima auto, gli italiani preferiscono quelle usate. In generale, si va dal concessionario con l'idea iniziale di comperare un’autovettura nuova, ma poi, una serie di considerazioni portano all'acquisto dell'usato.

Ma quali sono i motivi che hanno portato questo cambio di rotta e il crescente aumento del mercato dell'auto usata? I vantaggi sono numerosi, bisogna però affidarsi a concessionari e rivenditori autorizzati e affidabili, anche online, capaci di saper vendere mezzi ancora qualitativamente efficienti e ben mantenuti nel tempo.

Le ragioni sono molteplici, alcune prettamente economiche e mirate al risparmio, altre che giocano su un cambio di mentalità sociale collettiva.

Nell'ultimo periodo, nonostante gli italiani siano da sempre un popolo con una forte passione riguardante i motori, infatti, la tendenza è quella di investire e spendere su altro; l'auto non è più un bene necessario e fondamentale come appariva decenni fa e, quando la si acquista nuova, si svaluta in fretta. Ciò accade soprattutto per chi vive nelle grandi città con mezzi pubblici efficienti e si trova a percorrere in auto solo pochi chilometri all'anno; questi ultimi, se acquistano un'auto, preferiscono, nella maggioranza dei casi, spendere per un'utilitaria usata e ben tenuta. Per acquistare auto usate a Ancona si rimanda al link.

Quali sono le ragioni per cui gli italiani scelgono l'usato?

- Il lato economico

La prima ragione, e sicuramente quella di maggior rilievo, riguarda l'attenzione da parte degli italiani a spendere meno per l'auto di proprietà. L'auto usata è, infatti, una scelta decisamente meno costosa rispetto ad una appena immatricolata.

Un’ulteriore motivo sta nel fatto che le auto di seconda mano rappresentano anche un investimento, perché non solitamente soggette a una svalutazione veloce: questa, infatti, avviene soprattutto nei primi due anni di vita, successivi all'immatricolazione, quindi riguarda più le auto nuove (appena si esce dal concessionario con un'auto nuova, questa ha già perso un terzo del suo valore iniziale).

La maggior parte degli italiani che si trovano a dover acquistare una macchina per la prima volta, ricadono maggiormente su un veicolo di seconda mano, poiché hanno la possibilità di poterlo rivendere dopo qualche anno, riuscendo a recuperare alcune spese sulla rottamazione o rivendita del mezzo. Altro elemento da considerare è il prezzo più basso dell'assicurazione rispetto alle auto usate.

- L'aspetto emotivo

Non solo una ragione prettamente economica, ma anche l'aspetto emotivo gioca un ruolo fondamentale nella scelta di un’auto usata. In città grandi come Roma, Napoli e Milano, si preferiscono auto usate per la praticità, l'economicità e la tranquillità per i conducenti. Quando le distanze da percorrere in mezzo al traffico sono elevate, il pericolo di fare un incidente diventa più alto. Chi si ritrova alla guida di un mezzo di seconda mano si sente, generalmente, meno nervoso, poiché le conseguenze di un piccolo incidente sono meno impattanti economicamente rispetto a quanto avviene per aggiustare un’auto nuova.

- Lo spazio e la potenza

La scelta dell'auto usata permette anche di poter possedere un'auto con prestazioni e capienza superiori rispetto a una nuova dello stesso valore economico. Spendendo meno, si possono avere tra le mani potenza, spazio e optional in più. Tutto ciò è di fondamentale importanza soprattutto per i nuclei familiari più grandi che si trovano a dover acquistare SUV o autovetture con più capienza interna.

Quali modelli di auto usate preferiscono gli italiani?

La classifica delle auto usate più vendute e comprate dagli italiani denota come la maggior parte di queste siano delle utilitarie; delle perfette city car in grado di muoversi agevolmente in mezzo al traffico urbano, senza troppe spese economiche. Il marchio Fiat domina il podio della classifica delle auto usate.

Analizzando i dati statistici degli acquisti dell'ultimo anno, salgono sul podio:

1. Fiat 500: scelta dal 14% degli italiani. Piccola e facile da guidare, è l'alleata ideale per muoversi in città e trovare facilmente parcheggio. Inoltre, le sue forme sono una caratteristica peculiare, rivivendo il mito; quest'auto piace alla maggior parte dei cittadini del Bel Paese.

2. Fiat Panda: scelta dall'8% degli italiani. Amata da moltissimi, è l'autovettura perfetta per guadagnare spazio interno nell'abitacolo, pur avendo 5 porte e una struttura esterna contenuta.

3. Fiat Punto: scelta dal 7% degli italiani. La classica Fiat Punto, automobile che offre ampio spazio negli interni e nel bagagliaio, nonostante le sue dimensioni non esagerate, dalle forme più seducenti e arrotondate della Fiat Panda, riesce a guadagnare il terzo posto del podio per quanto riguarda le auto usate.

La classifica continua con i modelli del gruppo Renault che, insieme, formano una fetta di mercato dell'usato pari al 6%. Successivamente, si piazzano le automobili del marchio Ford, preferite dal 5,8% degli italiani. Seguono le auto della casa automobilistica Volkswagen che guadagnano il 3,8% del mercato dell'usato. Decisamente minori sono le quote di compravendita delle auto usate, per quanto riguarda le altre autovetture italiane: Lancia al 2,9% e Alfa Romeo intorno all'1%.

Dove cercare le auto usate?

Nella maggior parte dei casi, l'acquisto avviene tramite i concessionari e rivenditori d'auto, ma è sempre più crescente la compravendita online, sulle piattaforme dedicate.

Il consiglio è quello di utilizzare questi canali web, che riscontrano la loro crescita soprattutto nel settore delle auto usate. Infatti, rispetto alle auto nuove, l'acquirente è in cerca di un’offerta consona alle proprie esigenze e, quindi, valuta la possibilità di trovare dei buoni affari confrontando diversi canali, anche via Internet.