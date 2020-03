Covid-19 Live: Aumentano casi. C'è un altro morto: un 67enne E c'è chi approfitta: è boom di richieste di certificati di malattia per "quarantena"

In Aggiornamento

Aggiornamento 14.30 Cura Napoli sempre meglio: ok a estensione utilizzo farmaco (Leggi qui)

Aggiornamento ore 14.00 Boom di richieste di certificati di malattia per quarantena. Ordine medici lancia allarme (Leggi qui)

Aggiornamento 12.40 C'è un altra vittima: un 67enne di Posillipo (Leggi qui)

Aggiornamento 12.30 Codacons: l'ospedale Ruggi non è pronto all'emergenza (Leggi qui)

Aggiornamento ore 12.20 Napoli, Maradona: "Vi sono vicino" (Leggi qui)

Aggiornamento ore 12.10 Barcellona - Napoli non si gioca: rinviata la gara (Leggi qui)

Aggiornamento ore 12.05 In strada senza validi motivi: altre nove denunce (Leggi qui)

Aggiornamento ore 12.00 Beccati in 10 in palestra: c'era anche un boss (Leggi qui)

Aggiornamento ore 11.45 A Marcianise chiude anche il centro commerciale Campania (Leggi qui)

Aggiornamento ore 11.00 Tanti casi a Caserta e tanti tamponi in attesa (Leggi qui)

Aggiornamento ore 10.30 Mastella dispone stop al pagamento dei parcheggi (Leggi qui)

Aggiornamento ore 9.00 L'Arcivescovo di Benevento Accrocca scrive preghiera alla Madonna delle Grazie (Leggi quI)

Aggiornamento ore 8.20 Irpinia, proteste del 118: mancano i kit (Leggi qui)

222 contagiati, e se i dati venissero confermati, si parlerebbe di tre contagi solo nella giornata di ieri. Troppi. Troppe 43 positività su circa 200 tamponi effettuati: un 22 per cento di positività è un dato preoccupante. I numeri riguardano nella stragrande maggioranza Napoli e Caserta, con Salerno con una ventina di casi. Preoccupa anche la situazione dell'Irpinia: ad Ariano Irpino in particolare ci sono una decina di casi, se ne scoppiassero altri si potrebbe quasi arrivare a parlare di un focolaio. Tre invece i casi in provincia di Benevento, con il militare di Guardia che in queste ore ormai dovrebbe essere dichiarato guarito, visti che i quattordici giorni sono abbondantemente trascorsi da quando il suo tampone risultò positivo.



Dati che inducono il governatore De Luca a misure sempre più stringenti: nella serata di ieri è partita da lui la richiesta ai ministri dell'Interno e della Difesa di utilizzare l'esercito per vigilare sul rispetto delle misure imposte dal Governo, in particolare sul divieto di spostarsi a meno di esigenze lavorative, di salute o familiari.Ulteriore giro di vite da parte di De Luca anche sugli ospedali, con lo stop ai ricoveri programmati e il taglio ai trasporti: misure con cui si spera di attenuare il diffondersi del virus.