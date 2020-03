De Luca: "Test rapidi ora solo al personale sanitario" Il governatore: "Il monitoraggio di massa per ora riservato a chi svolge un servizio essenziale"

Il monitoraggio di massa attraverso i "test rapidi" e i kit che sta acquistando in questi giorni la Regione, saranno riservati nella prima fase al personale sanitario. "Partiremo da chi è in prima linea e svolge un servizio essenziale, poi - ha dichiarato il Presidente Vincenzo De Luca - valuteremo di volta in volta le aree sociali più esposte a contatti, e mirando soprattutto ai soggetti asintomatici. Si ribadisce ovviamente, che al di là degli screening, lo strumento principale di lotta al contagio è la responsabilità di ogni cittadino e il rispetto rigoroso delle normative in vigore".