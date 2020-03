Altri 11 positivi: Campania a 652 17 i morti accertati e 30 guariti

L'Unità di Crisi della Regione Campania comunica che in nottata sono stati esaminati, presso l'ospedale Ruggi d'Aragona 73 tamponi, di cui 11 risultati positivi e per i quali si attende, come di consueto, la conferma ufficiale da parte dell'Istituto Superiore di Sanità.

Il totale complessivo dei positivi in Campania alle ore 16 di oggi è di 652.

Questo il riparto per provincia:

Provincia di Napoli: 358 (di cui: 203 Napoli Città, 155 Napoli provincia)

Provincia di Caserta: 94

Provincia di Salerno: 92

Provincia di Avellino: 88

Provincia di Benevento: 8

Altri in fase di verifica: 12

Totale deceduti: 17

Totale guariti: 30 (di cui 3 totalmente guariti e 27 guariti "clinicamente" cioè divenuti asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata)

Totale complessivo positivi in Campania: 652