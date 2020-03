Striscia replica su Ascierto e la toppa è peggiore del buco Buttano la palla in tribuna "E' satire" e poi fanno caciara "Noi minacciati sui social"

In relazione al caso Ascierto (leggi qui nostro articolo sulla vicenda è arrivata anche la risposta di Striscia la Notizia, e fa acqua da tutte le parti.

Questa la replica:

"In merito al servizio di ieri sera sul confronto tra il Dott. Paolo Ascierto e il Prof. Massimo Galli, noi di Striscia la notizia ci teniamo a precisare ulteriormente, come del resto ci sembrava già palesemente chiaro, che non era nostra intenzione entrare nel merito del curriculum e della storia professionale dei due esperti.



Né, a maggior ragione, valutare i protocolli sanitari in atto per attribuire il primato della scoperta a uno o all'altro o a nessuno dei due.



Il nostro servizio si è semplicemente limitato a riproporre il confronto televisivo tra i due medici, andato in onda nel programma di Bianca Berlinguer, durante il quale il dottor Ascierto non è stato in grado di controbattere in modo efficace alle affermazioni del professor Galli.



La missione di Striscia la notizia è da sempre quella di fare satira televisiva ed è quello che continuerà a fare nonostante le minacce di morte, che oggi ci sono arrivate da simpatici gruppi di ultrà. Purtroppo anche per la stupidità non esiste vaccino.



Cogliamo l'occasione per ringraziare medici, infermieri, operatori sanitari e tutte le figure coinvolte per il lavoro che stanno svolgendo per aiutarci tutti."



Striscia rifiuta di affrontare il problema, perché significherebbe ammettere di aver toppato completamente, buttandola sul vittimismo della classica cloaca social che si innesca in questi casil. Gli ultras da tastiera in questi momenti, sentendo l'odore delle "mazzate" intervengono a prescindere: le minacce di morte, deprecabili, condannabili, idiote e provenienti da gruppi sempre più nutriti nella stragrande maggioranza dei casi non meritano cenno, come in questo caso. Robaccia da tastiera... al massimo utile per costruirci una scappatoia.



La prima parte della precisazione invece è inutile: si continua in un atteggiamento stupido e controproducente in totale antitesi con quanto scritto alla fine. "Facciamo satira" : beh la satira è splendida, ma bisogna comprendere quando e come farla. Dileggiare in un momento in cui ci sono 3500 morti e bare che viaggiano sui camion dell'esercito, una persona che sta utilizzando un farmaco salvavita, a prescindere da chi abbia preso in mano quella dannata scatola per primo, additando a "Figura di Merda" un episodio in cui è coinvolto, è veramente stupido. Quasi quanto gli odiatori da tastiera.