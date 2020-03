Coronavirus, nuova ordinanza: De Luca ferma anche i cantieri Stop a quelli privati e valutazione rinviabilità di quelli pubblici

De Luca ferma anche i cantieri, quelli privati in particolare salvo interventi urgenti per la sicurezza degli immobili e valutazione del rinvio dei lavori nei cantieri pubblici, salvo quelli di edilizia sanitaria e reti di pubblica utilità fino al 3 aprile.

E' quello che si legge nell'ultima ordinanza emessa dal Governatore della Campania: De Luca ha precisato che nei cantieri che proseguono, però, è obbligatorio utilizzare i dispositivi di sicurezza.

Per quanto attiene alle pubbliche amministrazioni, De Luca ha invitato a limitare la presenza del personale e a fare uso di telelavoro, con presenza dipendenti limitata a casi indispendabili e accesso al pubblico disciplinato mediante prenotazione.