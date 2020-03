E adesso arriva anche il gelo. Cosa cambia per il Covid 19 La Protezione civile lancia l'allerta meteo per questa settimana temperature in calo e anche neve

Condividi











Secondo gli esperti il clima potrebbe avere un effetto sulla circolazione dei virus respiratori, ma variazioni di temperatura non possono avere una forte influenza su velocità del contagio e severità del decorso.