La stima dell'esperto: "Oggi in Italia 1 milione di positivi" Bassetti, primario San Martino di Genova: "Per ogni infetto 10 asintomatici"

In Italia al momento sarebbero 1 milione i positivi al covid, tra i casi noti e quelli, la maggior parte, non nati, in maggioranza asintomatici. E' quello che afferma Matteo Bassetti, primario di malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova. 700Mila covid positivi in tutta Italia, 300mila solo in Lombardia, “e questa è una stima prudente” secondo Bassetti intervistato da “Il Mattino”.

“Non appena si fanno test a persone anche asintomatiche si trovano positivi, il virus ha circolato moltissimo. Dire 700mila positivi è persino prudenziale, sono molti di più”. Dunque un numero di casi positivi che sarebbe da moltiplicare per dieci, secondo una ricerca pubblicata da Science. Un dato condiviso anche da Angelo Borrelli, capo della Protezione civile, che ha fatto sua la ricerca di Science sugli asintomatici.